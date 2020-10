Minister Zdrowia: Mamy do czynienia z eskalacją pandemii

- Mamy do czynienia z eskalacją pandemii. Dzisiejsza liczba zakażeń przekroczyła 1900, to kolejny rekord. W najbliższych dniach ta tendencja będzie się utrzymywała- zaczął szef resortu zdrowia. - Z naszych prognoz wynika, że w okresie dwóch tygodni będziemy mieć od 1500 do 2000 zachorowań dziennie. Ta dynamika zmienia nasze realia działania- dodał.