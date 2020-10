Minister Zdrowia: Mamy do czynienia z eskalacją pandemii. Będą nowe obostrzenia

- Mamy do czynienia z eskalacją pandemii. Dzisiejsza liczba zakażeń przekroczyła 1900, to kolejny rekord. W najbliższych dniach ta tendencja będzie się utrzymywała- zaczął szef resortu zdrowia. - Z naszych prognoz wynika, że w okresie dwóch tygodni będziemy mieć od 1500 do 2000 zachorowań dziennie. Ta dynamika zmienia nasze realia działania- dodał.

Mniej jeździsz, zapłacisz niższe OC. Co na to polscy kierowcy?

Mniej jeździsz, zapłacisz niższe OC. Co na to polscy kierowcy?

- Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1,5 tys osób na 1 km kw. Korekta kategorii z czerwonej na żółtą lub z żółtej na zieloną nastąpi, jeżeli liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców w okresie ostatnich trzech dni będzie niższa niż 1. Dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1,5 mieszkańców na 1 km kw. będzie to 1,2 - tłumaczył. - Jest to korekta niekorzystna dla dużych miast. Miastom w z dużą liczbą mieszkańców będzie łatwiej dostać się do strefy żółtej i czerwonej- dodał.

Mniej jeździsz, zapłacisz niższe OC. Co na to polscy kierowcy?

Ponadto w strefie czerwonej wprowadzono ograniczenie działalności punktów gastronomicznych, pubów i barów - do godz. 22:00. - Jest gorzej, ludzie wrócili do restauracji ale te względy epidemiologiczne powodują, że tych klientów jest relatywnie mniej. Nie chodzi nawet o to czy oni się boją czy, po prostu obecnie mniej osób mieści się w tych restauracjach- tłumaczy w rozmowie z AIP ekonomista Marek Zuber.

Jak wyjaśnia, oczywiście to jest ograniczenie i oczywiście będzie gorzej. - Nie sądzę, żeby to było aż tak duże ograniczenie, które spowodowałoby lawinowe upadłości. Po prostu będzie to bardzo trudny okres dla restauratorów, być może to będzie okres w którym te restauracje będą “zero plus” jeżeli chodzi o wynik ale raczej ich to nie zabije- mówi Zuber. Całość dostępna TUTAJ.

Rekordowy dobowy bilans nowych zakażeń