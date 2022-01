Minister zdrowia do dymisji? Senator PiS nie wyklucza. Poseł Katarzyna Lubnauer komentuje

„W środowisku PiS dojrzewa przekonanie, że minister Adam Niedzielski nie sprawdza się w swojej funkcji” - powiedział senator klubu Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.

W wywiadzie dla „Super Expressu” senator stwierdził, że „minister Niedzielski swoimi wypowiedziami quasi-politycznymi, próbując prowadzić własną politykę, występuje często przeciwko części własnego zaplecza politycznego w Sejmie pokazuje, że nie ma kwalifikacji politycznych do pełnienia tej funkcji”.

Dopytywany o to, czy należy spodziewać się dymisji Adama Niedzielskiego, senator podkreślił, że „trzeba mieć uszy i oczy szeroko otwarte”. „Decydujące znaczenie będzie miała wola kierownictwa naszego obozu. Sytuacja jest trudna” – powiedział.

Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej komisji zdrowia pytana przez polskatimes.pl o to, czy Adam Niedzielski powinien odejść z rządu, powiedziała, iż uważa, że minister Niedzielski już dawno powinien podać się do dymisji. – Głównie dlatego, że on nie ma nic do powiedzenia w swoim rządzie. Jeżeli nawet ma on jakieś poglądy zgodne np. z Radą Medyczną przy premierze, to i tak nic nie może zrobić. W związku z tym, nazwałam go „Niedzielski, co nic nie może” – dodała.