Minister zdrowia apeluje o pracę zdalną. "Prawie 50 proc. ognisk wirusa w zakładach pracy"

- Prawie 50 proc. ognisk zakażeń jest identyfikowanych w zakładach pracy (…) To oznacza, że zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń – przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski na wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. Zaapelował także, aby „tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną”.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że przez ostatni tydzień dynamika zachorowań była naprawdę duża, większa niż w poprzednich tygodniach i to znajduje odzwierciedlenie w sytuacji w szpitalnictwie, czyli na pierwszej linii frontu. - W ciągu ostatniego tygodniach przyrost netto hospitalizacji, czyli obłożenia łóżek, przekroczył już 4 tysiące. To oznacza, że pandemia rozwija się nie tylko na poziomie odnotowanej codziennie nowej liczby zakażeń, ale również ma bardzo duży wpływ, obciążenie na system szpitalnictwa, infrastrukturę, którą przeznaczyliśmy do walki z Covidem – mówił.

Minister apeluje o pracę zdalną Adam Niedzielski przekazał, że w poniedziałek rano otrzymał raport sanepidu, który identyfikuje ogniska zachorowań w ostatnim czasie w kraju. - Ostatni raport dotyczył ostatnich trzech dni. Prawie 50 proc. ognisk zakażeń jest identyfikowanych w zakładach pracy – mówił.

Dodał, że dane zebrane zostały na podstawie wywiadów, które przeprowadzają inspektorzy. - To oznacza, że zakład pracy jest dominującym miejsce w generowaniu nowych zakażeń. Zwracam się do tego, aby tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną – apelował minister.

Skuteczność ogólnopolskich obostrzeń Szef resortu zdrowia stwierdził, że najbliższe dwa, trzy tygodnie na pewno będą oznaczały dalszy wzrost zachorowań. - Miejmy nadzieję, że obostrzenia, które zadziałały na Warmii i Mazurach, równie skutecznie, a mam nadzieję, że szybciej, zadziałają w skali ogólnopolskiej, żeby wyhamować wzrost – mówił. Morawiecki: Dominuje brytyjska mutacja koronawirusa - Brytyjska mutacja wirusa staje się wersją dominującą, a to oznacza wyższą zakażalność, wyższy stopień transmisji wirusa z człowieka na człowieka i niestety również podniesiony poziom śmiertelności, czyli najgorszej rzeczy, która może nas spotkać – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Zaapelował również o to, „żeby przestrzegać reguł, żeby trzymać się tych obostrzeń, które są wdrożone” - Na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego możemy też powiedzieć, że one działają, ponieważ te obostrzenia w tamtym województwie, wdrożone już ponad dwa tygodnie temu, dzisiaj doprowadziły do spadku, do trendu spadkowego w zachorowaniach. To oznacza że wdrożone przez nas od minionej, ubiegłej dwa dni temu soboty, na pewno też poskutkują pozytywnie, ale trzeba rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby w całym kraju były maksymalnie szybko zastosowane i przestrzegane obostrzenia – stwierdził premier.