Minister zdrowia Adam Niedzielski: Możliwa trzecia fala pandemii. Ferie spędzimy w domu

Minister tłumaczył, że szpitale tymczasowe są „naszą ostatnią, czwartą linią obrony, którą będziemy wykorzystywali przy ewentualnej trzeciej fali pandemii, bo takie ryzyko nad nami wisi”. - Może nałożyć się na szczyt zachorowań grypowych, który ma miejsce w okolicy lutego lub marca (…) Szpitale tymczasowe, które teraz przygotowujemy w każdym województwie są naszym zabezpieczeniem, gdyby ta trzecia fala się pojawiła. To oznacza, że na pewno do marca nie będzie można się wycofać z budowy czy działania szpitali tymczasowych – mówił.

- Przygotowaliśmy program oparty o wykorzystanie pulsoksymetrów. Ten system się rozwija. Objęliśmy nim już ok. 500 pacjentów. Chcielibyśmy, żeby wszyscy pacjenci z pozytywnym wynikiem byli do tego programu włączeni i otrzymali darmowo pulsoksymetr – mówił.

Na arenie międzynarodowej zapaść mają także decyzje dotyczące stoków narciarskich. - Z tego co wiem, rządy niektórych krajów już bardzo wyraźnie powiedziały, że będą zamykały swoje ośrodki narciarskie i oczekują tego od innych krajów po to, żeby nie psuć – na zasadzie, że gdzieś można, a gdzieś nie można – ogólnego standardu solidarności czy odpowiedzialności europejskiej, również w zakresie pandemii – mówił minister.

Niedzielski o raportowaniu

Minister poinformował, ze resort zdrowia przeszedł na inny system sprawozdawczości. - Do tej pory bazowaliśmy na rejestrach sanepidu, które były w sposób centralny raportowane. Ten system charakteryzował się opóźnieniami - mówił.

Niedzielski dodał, że ten wcześniejszy system sprawozdawczości nie pokazywał stanu bieżącego tylko stan sprzed minimum doby.

Przekazał, że nowy system ma zupełnie inną jakość. Polega na zapisach informatycznych, które wpisywane są już na poziomie laboratorium do systemu. - To opóźnienie, które zlikwidowaliśmy powoduje przesunięcie momentu, kiedy pokazujemy, gdzie jesteśmy w pandemii. Mimo pewnej tendencji zmniejszenia, to dzienna liczba zachorowań 10-15 tysięcy to wciąż ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej – zaznaczył szef resortu zdrowia.