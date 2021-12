Minister turystyki Cypru: Szczepienia dla światowej turystyki były wydarzeniem najważniejszym

Jaki procent PKB Cypru stanowi turystka?

Jeśli mówimy o przychodzie bezpośrednim, czyli wydatkach turystów, jest to 13 proc. Uwzględniając także przychód pośredni np. kiedy hotele kupują żywność aby przygotować posiłki dla turystów, jest to 20 proc.

Ilu mieszkańców Cypru jest zatrudnionych w branży turystycznej?

Około 50 tys. Cypryjczyków pracuje w branży turystycznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich mieszkańców Cypru, jest to około 10 proc. populacji, czyli 80 tys. Mówimy o pracownikach restauracji, hoteli, lotnisk i wszystkich pozostałych branż związanych z turystyką.

Jaki wpływ na turystykę w Pana kraju miała pandemia koronawirusa?

Nawet nie chcę sobie przypominać o roku 2020. Był on naprawdę bardzo trudny. W latach sprzed pandemii roczny przychód z turystyki mieliśmy na poziomie 3 mld euro, a w ubiegłym roku było to minus 85 proc. Mieliśmy trudno, bo Cypr jest wyspą i nie można przyjechać do nas samochodem, pociągiem, czy autobusem. Można się tu dostać tylko drogą powietrzną. Rok 2021 jest dużo lepszy, zwłaszcza w drugiej połowie roku rynek turystyczny funkcjonował bardzo dobrze. Myślę, że zamknie się na poziomie 50-60 proc. przychodów, jakie mieliśmy z turystyki w 2019 roku. Myślę też, że do 2024 nie wrócimy do miejsca, w którym byliśmy w roku 2019. Co ważne – jeśli chodzi o liczbę turystów z Polski, rok 2021 skończy się – mniej więcej – tak samo jak 2019.