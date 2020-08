Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro: Polskie władze nie prześladują osób LGBT. Wojna kulturowa jest do wygrania

"Nie interesuje mnie, jaką ktoś ma orientację seksualną, bo to są prywatne sprawy" - przekonuje Ziobro, który zaznacza, że osoby LGBT nie są w Polsce dyskryminowane.

Ziobro odniósł się do sprawy Margot. "To nie jest ona"

"Widzimy, że wojna kulturowa o naszą tożsamość, o naszą polską duszę, rzeczywiście się teraz odbywa. I choć nie będzie to łatwe, to jest jeszcze do wygrania. Jednak tylko pod warunkiem, że nie prześpimy tego właśnie czasu i nie będziemy letni, jak kiedyś partie konserwatywne i chrześcijańskie w Europie Zachodniej" - podsumowuje minister Ziobro.

Polityczna przyszłość

Ziobro przyznał, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w 2025 roku, a jego ugrupowanie - Solidarna Polska - pozostanie w koalicji z PiS-em, choć chce "by program Solidarnej Polski miał większe odbicie w realnych działaniach rządu".