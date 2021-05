Minister rolnictwa z wizytą w ekologicznym gospodarstwie. "Wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia i do pracy"

To, że na wsi można prowadzić biznes udowadnia Agnieszka piętka z gospodarstwa Sery Zagrodowe na Mazowszu, gdzie powstają ekologiczne sery podpuszczkowe. Gospodarstwo we wtorek ma odwiedzić szef resortu rolnictwa Grzegorz puda.

- Wszystkie działania [zawarte w KPO - przyp red] mają na celu po pierwsze przywrócić godność rolnikom, a po drugie dać możliwość normalnego funkcjonowania, również biznesowego - tłumaczył w niedzielę w TVP Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. - Wieś zgodnie z planem rolnym Prawa i Sprawiedliwości nadrabia zaległości i staje się coraz lepszym miejscem do życia i do pracy - tłumaczył.

Sery wytwarzane są wyłącznie z mleka z gospodarstwa, co gwarantuje możliwość śledzenia i wpływu na jakość surowca do przetwarzania. Jak wyjaśniono, działalność gospodarstwa to typowy przykład „Od pola do stołu” oraz krótkiego łańcucha sprzedaży.

Co oznacza, że produkty wytwarzane są z mleka niepasteryzowanego, surowe mleko w 100 proc. zachowuje wszystkie smaki i aromaty z łąk, które przenikają do produkowanego z nich sera. Z kolei w przypadku pasteryzacji aromaty te zanikają w 90 proc.

Sery wytwarzane z mleka niepasteryzowanego są bardziej aromatyczne i mają niepowtarzalny smak. Co ważne, trafiają do konsumentów bezpośrednio po wyprodukowaniu.