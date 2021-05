Minister rolnictwa: Konieczny jest rozwój lokalnych rynków i targowisk. Odbudujemy lokalne przetwórstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wizytował we wtorek gospodarstwo reprezentujące dobre praktyki z obszaru tzw. krótkiego łańcucha sprzedaży. Produkty z gospodarstwa Sery Zagrodowe trafiają do konsumentów bezpośrednio po wyprodukowaniu. - Czas pandemii dobitnie pokazał, ze niezbędne jest skrócenie łańcuchów dostaw. Gospodarstwo, o którym mówimy swoje sery sprzedaje konsumentom bezpośrednio- mówi nam minister rolnictwa.

- Zapowiedziane założenia Polskiego Ładu jako jedne z pierwszych zapowiadają przygotowanie i wdrożenie w życie nowoczesnej ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ten akt prawny ułatwi życie rolnikom zwłaszcza w zakresie dotyczącym funkcjonowania gospodarstwa- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. - Planujemy również odbudowę zniszczonego przez poprzednie rządy lokalnego przetwórstwa. Zostaną również podjęte działania zmierzające do uaktywnienia tzw. lokalnej dystrybucji żywności. Konieczny jest również rozwój lokalnych rynków i targowisk. W odpowiedzi na współczesne trendy takie jak np. coraz większe zapotrzebowanie na żywność gotową do spożycia będzie również potrzebny rozwój małej gastronomii- dodaje.

To, że na wsi można prowadzić biznes udowadnia Agnieszka Piętka z gospodarstwa Sery Zagrodowe na Mazowszu, gdzie powstają ekologiczne sery podpuszczkowe. Gospodarstwo we wtorek odwiedził szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda. Dlaczego akurat to gospodarstwo zostało wybrane?

- Dlatego, że jest świetnym przykładem małego gospodarstwa, które bardzo dobrze wpisuje się w kierunek zmian podejścia do współczesnego rolnictwa. Jest wzorem funkcjonowania w krótkim łańcuchu sprzedaży. To rolnictwo zrównoważone, przyjazne dla środowiska i jednocześnie oferujące znakomite produkty poszukiwane przez konsumentów- tłumaczy puda. - Dzięki temu, że krowy żywione są tradycyjnie, produkowane w gospodarstwie sery mają niepowtarzalny smak- dodaje. Na miejscu hodowanych jest około 30 krów starej rasy jersey ze względu na niezwykłą jakość mleka o zawartości tłuszczu nawet do 6 proc. Jak zachwala właścicielka, krowy żywione są tradycyjnie, bez użycia kiszonek z kukurydzy, które mają negatywny wpływ na smak serów i innych przetworów z mleka. Sery wytwarzane są wyłącznie z mleka z gospodarstwa, co gwarantuje możliwość śledzenia i wpływu na jakość surowca do przetwarzania. Jak wyjaśniono, działalność gospodarstwa to typowy przykład „Od pola do stołu” oraz krótkiego łańcucha sprzedaży.

Co oznacza, że produkty wytwarzane są z mleka niepasteryzowanego, surowe mleko w 100 proc. zachowuje wszystkie smaki i aromaty z łąk, które przenikają do produkowanego z nich sera. Z kolei w przypadku pasteryzacji aromaty te zanikają w 90 proc. Minister zwraca uwagę, że gospodarstwo łączy również inne funkcje. - Jest to jednocześnie zagroda edukacyjna, w której prowadzone są warsztaty serowarskie dla dzieci. Mamy więc tradycje połączoną z nowoczesnością i troskę o edukację. Czyli wszystkie elementy, które według mnie są potrzebne do rozwoju współczesnej polskiej wsi. Pandemia spowodowała, że mieliśmy bardzo ograniczone możliwości spotkań bezpośrednich. Z niecierpliwością czekałem na czas kiedy w końcu to się zmieni i będę mógł osobiście odwiedzić rolników, porozmawiać z nimi o ich problemach i oczekiwaniach. Przypominam, że obecnie w MRiRW powstaje ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Takie spotkania z gospodarzami, którym jest ona dedykowana to dla mnie doskonała możliwość na przeprowadzenie bezpośrednich konsultacji- dodaje.

Gospodarstwo reprezentuje dobre praktyki z obszaru tzw. krótkiego łańcucha sprzedaży. Jak wyjaśnia szef resortu rolnictwa, czas pandemii dobitnie pokazał, ze niezbędne jest skrócenie łańcuchów dostaw. - Gospodarstwo, o którym mówimy swoje sery sprzedaje konsumentom bezpośrednio- mówi.

- Dzięki temu, że zgodnie z naszymi przedwyborczymi obietnicami wprowadziliśmy przepisy pozwalające na sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie stało się to możliwe. Dziś bardzo dobrze rozwija się rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednie czy też produkcja marginalna, ograniczona i lokalna. Po latach blokowania tych oddolnych inicjatyw wreszcie polscy rolnicy mają takie same możliwości jak rolnicy z innych państw unijnych- wyjaśnia. - Z punktu widzenia rolnika krótki łańcuch sprzedaży ma dla niego kluczowe znaczenie. Niestety w latach 90. tych polikwidowano małe masarnie, przetwórnie i zniszczono rynek lokalny. Teraz to odbudowujemy- zapowiedział.

Zdaniem ministra Pudy, krótkie Łańcuchy Sprzedaży – lokalne rynki zbytu są naturalne dla Rodzinnych Gospodarstw Rolnych. - Dzięki nim pomija się pośrednika oraz unika się wysokiego przetworzenia a także transportowania żywności na duże odległości. To ostatnie to również przyczynek do ograniczenia emisji spalin i śladu węglowego- wyjaśnia.

Dodatkowo zaznacza, że nie bez znaczenia jest także bezpośredni kontakt z konsumentem. - Rozpoznanie oczekiwań konsumentów pozwala na szybkie dostosowanie się do ich oczekiwań. Jednocześnie to właśnie forma produkcji w gospodarstwach rodzinnych umożliwia taką szybka reakcję ze strony rynku. Jest też doskonałą dywersyfikacją na czas kryzysów takich jak np. pandemia- tłumaczy. - Natomiast konsument ma w tym przypadku możliwość zakupu wysokiej jakości świeżego produktu pochodzącego od znanego, sprawdzonego producenta w korzystnej cenie bo z pominięciem często wysokich marż pośredników- dodaje. Minister rolnictwa i rozwoju wsi przypomniał także, że tego typu gospodarstwa są zapisane w Konstytucji jako podstawa ustroju rolnego w Polsce. - Teraz ten zapis wypełniamy treścią- mówi.

