Minister Przemysław Czarnek ogłasza program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii koronawirusa

Zdalne nauczanie. Rodzice chcą skrócenia do minimum konieczności siedzenia dzieci przed komputerami. Napisali list do ministra edukacji.

Rodzice domagają się od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka zmiany formuły zdalnego nauczania. W liście do szefa resortu zwracają uwagę, że dzieci za dużo czasu spędzają przed komputerami i telefonami. „Muszą dostosowywać się do narzuconych warunków, niezgodnych z ich potrzebami rozwojowymi, a nawet łamiących ich prawo do harmonijnego rozwoju oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki" - skarżą się przedstawiciele Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, założonej przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich.