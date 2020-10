Minister Przemysław Czarnek o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: Polska jest krajem demokratycznym. Polska jest krajem wolności

- To jest atak na nasze wartości, na nasze świętości. To jest atak na Polskę taką, jaką znamy od wieków i taką jaką kształtowali nasi przodkowie w pocie czoła, oddając swoje życie, składając swoje życie na wolność Polski. Dzisiaj te wszystkie świętości są szargane. Niekiedy mamy do czynienia wręcz z oznakami satanizmu. To co widzieliśmy również dzisiaj podczas „Wiadomości”, co państwo pokazaliście, to są oznaki satanizmu. To jest niestety barbarzyństwo, któremu musimy przeciwstawić się – powiedział minister edukacji i nauki w programie "Gość Wiadomości”.

Minister w ostrych słowach krytykuje wszystkich biorących udział w protestach. „To jest barbarzyńsko, któreśmy musimy przeciwstawić się” – komentuje. Jednocześnie podkreśla, że to opozycji i środowiskom z nią powiązanych zależy na wywoływaniu kłótni, awantur i podsycaniu napięć w kraju.

Tak samo, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, minister Czarnek podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny innego wyroku nie mógł wydać i jest to wyrok zgodny z Konstytucją. - Trybunał Konstytucyjny jest legalnie działającym sądem konstytucyjnym – dodał w programie.