Minister Przemysław Czarnek: Mamy do czynienia z upadkiem wartości. O tym pisze Roszkowski OPRAC.: Hubert Rabiega

Prof. Przemysław Czarnek: Spodziewałem się, każdy podręcznik do Historii i Teraźniejszości, zwłaszcza takiego zasłużonego autora, jak Wojciech Roszkowski, zostałby skrytykowany Fot. Adam Jankowski

Jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność, mówi się o prawie do posiadania dzieci, również przez grupy, które nie stanowią rodziny nawet nieformalnej, to mamy do czynienia z upadkiem wartości, które przez wieki pozwalały nam funkcjonować. O tym pisze Roszkowski - powiedział PAP szef MEIN Przemysław Czarnek.