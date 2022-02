Minister obrony podał liczbę wojsk rosyjskich zagrażających Ukrainie

- Zaobserwowaliśmy rosyjskie jednostki wojskowe, których siły lądowe liczą 129 tys. Jeśli dodamy do tego komponent morski i powietrzny, to osiągają one łącznie 149 tys. - przekazał Ołeksij Reznikow. To pokazuje, że zagrożenie ze strony Rosji nie zmalało w ostatnich dniach, choć w piątek rano ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało o powrocie do baz części wojsk i sprzętu rozlokowanych w zachodniej części Rosji i na Krymie. Chodzi m.in. o kilka jednostek piechoty zmechanizowanej z Dagestanu i Czeczenii oraz czołgi z bazy w obwodzie niżnonowogrodzkim.