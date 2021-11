Minister Marlena Maląg: Bez odwrócenia negatywnych trendów demograficznych zrównoważony rozwój będzie zagrożony

- Rząd PiS, Zjednoczonej Prawicy od początku bardzo poważnie podchodzi do kwestii demograficznych, a politykę prorodzinną uważa za priorytet – podkreśla w rozmowie z PolskaTimes.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

PolskaTimes.pl: W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się Debata „PRACODAWCA PRO FAMILIA – co to oznacza w praktyce?”. To jedno z kolejnych działań zainicjowanych przez Panią Minister w ramach budowania szerokiej KOALICJI PRO FAMILIA. Dlaczego jednak pracodawcy?