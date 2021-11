Minister Mariusz Błaszczak: To cyniczne i nieetyczne. Są pewne granice walki politycznej Lidia Lemaniak

26.10.2021 warszawa pis przedstawia ustawe i obronie ojczyzny - konferencja prasowa n/z mariusz blaszczakfot. adam jankowski / polska press brak

– Służby białoruskie kreują własną wizję rzeczywistości. Jej celem jest zachwianie zaufania do polskiego wojska, służb i państwa oraz wprowadzenie chaosu. Dlatego bardzo ważne jest, by nie ulegać tym przekazom. Oni właśnie na to liczą. Każde kliknięcie w ich przekaz i każde słowo zwątpienia w działanie własnego państwa jest im na rękę. Pamiętajmy o tym – mówi Mariusz Błaszczak. Jak minister obrony narodowej podchodzi do krytyki wojska przez część opozycji, jakie plany wiąże z dobrowolną zasadniczą służbą wojskową. Ile będą zarabiać ochotnicy? - o tym między innymi w wywiadzie dla polskatimes.pl