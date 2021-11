Minister Mariusz Błaszczak: Służby białoruskie prowadzą skoordynowaną akcję propagandowo-dezinformacyjną Lidia Lemaniak

26.10.2021 warszawa pis przedstawia ustawe i obronie ojczyzny - konferencja prasowa n/z mariusz blaszczakfot. adam jankowski / polska press brak

– To, mówiąc najprościej, kreowanie własnej wizji rzeczywistości. Jej celem jest zachwianie zaufania do polskiego wojska, służb i państwa oraz wprowadzenie chaosu, który ma finalnie prowadzić do destabilizacji sytuacji. To szczególnie niebezpieczne zjawisko – mówi minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.