Minister Mariusz Błaszczak poinformował, ilu żołnierzy służy w Siłach Zbrojnych RP. „Jeden z moich priorytetów”

Według propozycji, zawartych w projekcie ustawy o obronie ojczyzny, ma powstać mechanizm umożliwiający pozyskanie nowych funduszy na modernizację Wojska Polskiego. Zakłada on też wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także zwiększenie liczebności polskiej armii do co najmniej 250 żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli ustawa wejdzie w życie powstanie również nowa kategoria w wojsku, która będzie zajmowała się cyberbezpieczeństwem.

Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Jego założenia zaprezentowali podczas zorganizowanej pod koniec października konferencji prasowej szef tego resortu Mariusz Błaszczak i wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.

Projekt ustawy o obronie ojczyzny został 12 listopada 2021 roku opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.