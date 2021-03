Minister Maląg zapowiedziała, że w tym roku wszystkie programy społeczne zostną utrzymane. "Do emerytów w tym roku trafi 36 mld zł"

Jak tłumaczyła, rozwiązania wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, to 190 mld zł, które trafiły do "polskich przedsiębiorców i pracowników, aby przede wszystkim ratować miejsca pracy. Zdaniem minister Maląg uratowanych zostało 6,5 mln miejsc pracy. - Wsparcie przewidziane dla branż dotkniętych pandemią stanowi ponad 9,4 proc. naszego PKB. Jesteśmy liderem wśród krajów Unii Europejskiej- mówiła.

- Dzięki tym potężnym środkom, które przywołujemy, polska gospodarka jest w taki miejscu, które pozwala dynamicznie powrócić do normalności po pandemii- stwierdziła. - Świadczą o tym konkretne dane i konkretne wsparcia, które poszły do branż- dodała.

Minister Maląg tłumaczyła, że wsparcie finansowe przygotowane przez polski rzad było "skuteczne" i "pozwoli polskiej gospodarce po tym trudnym czasie wracać do normalności". - Skoro Polacy mieli środki, które mogli wydawać, aby konsumpcja nie spadała, to przede wszystkim jest wsparcie, które przekazujemy poprzez programy społeczne- stwierdziła.

- Pomimo trudnej sytuacji, w 2021 roku, wszystkie programy społeczne w pełni będą realizowane- zapowiedziała. - Na Program Rodzina 500 plus od początku funkcjonowania przeznaczono ponad 135 mld zł - dodała. - Z kolei program Maluch plus, który już jest rozstrzygnięty, podpisywane są umowy- będzie w pełni realizowany- mówiła.

Do tego minister Maląg zapowiedziała, że z pakietu 80 mld zł, które są przeznaczone na realizację programów społecznych, 36 mld zł przeznaczonych jest na program Emerytura Plus. - 36 mld zł na waloryzację, która od kilku lat jest godną waloryzacją ale także po raz trzeci w tym roku zostanie wypłacona 13 emerytura. Zostaje ona po raz drugi wypłacona na podstawie ustawy, a więc jest to świadczenie, które trafia do naszych seniorów systematycznie- wyliczyła.