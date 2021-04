Minister Łukasz Schreiber: Nie wyobrażam sobie by można tworzyć większość rządową i nie zagłosować za wzięciem ponad 770 mld złotych z UE

Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówił w Radiu Plus, że rząd nie bierze pod uwagę tzw. małej ratyfikacji (bez udziału Sejmu - przyp. red.) w przypadku decyzji ustawy o zwiększeniu zasobów własnych UE inaczej pisząc budżetu UE na lata 2021-2027 z .

Jak zauważył minister Łukasz Schreiber nie ma innej drogi niż ta, która jest zapisana w art. 89 konstytucji. Co będzie, jeśli nie znajdzie się większość do poparcia ustawy? - To problem nie tyle dla PiS, co problem dla Polaków. W kogo to ostatecznie uderzy? Jeżeli chcemy powiedzieć, że ponad 700 miliardów złotych leży na stole i nie jesteśmy tym zainteresowani bo cześć polityków w imię jakichś niezrozumiałych, kuriozalnych gierek będzie chciała głosować przeciw. Nie wyobrażam sobie by można tworzyć większość rządową i nie zagłosować za tym projektem. To mi się nie mieści w głowie. Nie wiem w jaki sposób chcą Polakom wytłumaczyć wszyscy ci, którzy nie zagłosują za tym planem - mówił w Sednie Sprawy.