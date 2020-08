Minister Jarosław Pinkas: Dzieci muszą wrócić do szkoły, ponieważ będzie więcej strat z niechodzenia do niej niż z podjęcia ryzyka powrotu

Wytyczne są. Najlepszym zaleceniem jak postępować jest z jednej strony instrukcja, a z drugiej hasło „myśl sam”. Doskonale, jeśli wszyscy ze sobą kooperują, próbując rozwiązywać problemy. Powrót dzieci do szkół to jest nasza zbiorowa, obywatelska odpowiedzialność: rodziców, nauczycieli, administracji rządowej i samorządowej, wszystkich tych, którym na tym zależy, aby od września rozpocząć naukę. Liczba determinant jest niewyobrażalna, sytuacja jest dynamiczna. I nie da się zaleceń wyryć w kamieniu. Być może, kiedy zauważymy, że zapadalność na Covid-19 jest większa, powiat stał się czerwony, to trzeba będzie podejmować inne decyzje. Ten wirus jest nieprawdopodobnie intrygujący dla epidemiologów i specjalistów zdrowia publicznego z całego świata. Uczymy się go, z każdym dniem wiemy więcej, coraz lepiej znamy jego biologię, drogę transmisji. Wiemy na przykład, że dzieci nie rozprzestrzeniają go tak, jak to się wydawało do tej pory. Oczywiście – rozprzestrzeniają go, ale jeśli zastosujemy odpowiednie techniki, dystansowanie, oraz nasze zalecenia będą zmieniane w zależności od zaistniałej sytuacji, to myślę, że doprowadzimy do takiego momentu, w którym będziemy bezpieczni. Mimo zaleceń WHO, żeby dzieci od 12 roku życia nosiły maseczki, wiele krajów na świecie twierdzi, że to będzie niekorzystne. Za każdym razem analizujemy więc ryzyko i wybieramy to, co sprawdzi się najlepiej. Czy możliwe jest, aby dziecko przez kilka godzin było w maseczce? Jak często ta maseczka powinna być zmieniana? Poza tym bardzo istotna jest, ze względów psychologicznych, mimika, body language – język ciała. Czy zamaskowany nauczyciel, prowadząc lekcję bez wyrazu twarzy, bez pokazania emocji, będzie skuteczny? Od tego są psycholodzy, którzy muszą się w jasny sposób wypowiedzieć, co w tej sytuacji jest lepsze dla dzieci.

Dzieci muszą wrócić do szkoły i mówię to z naciskiem na słowo „muszą”, ponieważ więcej będzie strat z niechodzenia do niej niż z podjęcia ryzyka powrotu. To ryzyko podejmowane jest na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie był lockdown, wszyscy wiedzą, że dzieci powinny podjąć naukę w szkole.

Prezydent Sosnowca rekomenduje, żeby nauka w szkole rozpoczęła się 2 tygodnie później, żeby dzieci mogły jeszcze przejść kwarantannę po wakacjach. To jest racjonalne działanie? A jeśli tak – to dlaczego nie wprowadzono go w całej Polsce?

Każda szkoła jest inna, każda ma swoją specyfikę, każdy nauczyciel jest inny i specyfika nauczania też. Zajęcia są albo bardziej, albo mniej interaktywne, inne są też przedmioty i na każdym przedmiocie nauczanie wygląda zupełnie inaczej. Ale ogólne zalecenia, które są wydawane przez Inspekcję Sanitarną są na tyle czytelne, że jeżeli ktoś nie chce ich wyłącznie kontestować, to może je zastosować, postępować zgodnie z nimi. Największym naszym problemem – i ja się tu nie skarżę – jest podważanie ogromnej pracy, jaką wykonały MEN, Ministerstwo Zdrowia i GIS, żeby dzieci wróciły do szkoły. Chcę jeszcze raz jednoznacznie podkreślić, że jeżeli chodzi o zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa wśród dzieci, to ono nie jest duże, wynosi około 6 procent. W sytuacji, kiedy znamy jego biologię, wiemy, jak wygląda naturalny przebieg choroby, gdzie poniżej 3 procent to są przypadki, które wymagają medykalizacji, to z całą pewnością pozwala nam to twierdzić, że dzieci w szkołach mogą być bezpieczne.

Wydał rekomendacje i algorytmy postępowania dla szkół. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia stworzyliśmy czytelne instrukcje, dzięki którym każde dziecko wie, jak myć i dezynfekować ręce. Zna zasadę dystansu społecznego i konieczności noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej. Odpowiednio do wieku. Po miesiącach pandemii doprowadziliśmy do tego, że dziś Polska jest inna. Byliśmy krajem odpowiedzialnym, potrafiliśmy postępować racjonalnie, zgodnie z wytycznymi ekspertów. GIS jest instytucją ekspercką, nie polityczną. Doprowadziliśmy do tego, że w każdym miejscu publicznym, gdzie jest kran, jest też instrukcja mycia rąk. Dzięki temu na oddziałach zakaźnych jest też znacznie mniej pacjentów cierpiących na choroby „brudnych rąk”. Mogę powiedzieć, że GIS dobrze wykorzystał każdą minutę. Dlatego, szacując ryzyko – bo tym się właśnie zajmujemy – analizą ryzyka – uważamy, że dzieci powinny wrócić do szkoły. A na pytanie, czy powinny nosić maseczkę, odpowiedź jest taka, że mogą być takie sytuacje w szkole, w których będziemy prosić, aby dzieci nosiły maseczki. Czy maseczki będą? Tak. W całej Polsce maseczek jest w bród. Na pytanie, czy szkoła powinna je rozdawać, można się zastanowić, czy wszystko trzeba rozdawać. W wielu krajach zaopatrzenie w maseczki jest w gestii każdego obywatela.

Dementuję to. Rola Głównego Inspektora Sanitarnego przypomina pracę chirurga, który musi wziąć do ręki skalpel, żeby przeciąć rozprzestrzenianie się choroby. Kiedy chirurg wchodzi na salę operacyjną, to po pierwsze ma zamknięte drzwi, absolutny spokój i zespół, z którym pracuje. Przed salą operacyjną z reguły świeci się na czerwono napis: „Cisza, operacja trwa”. Tenże chirurg nie może słuchać kopania w drzwi i pytań, czy pacjent, którego operuje, jeszcze żyje. Najpierw musi tę operację zakończyć, aby potem informować.

Od razu odpowiem, gdzie byłem: ja również byłem na pierwszej linii frontu. Istnieje medycyna naprawcza, którą zajmował się pan minister Szumowski i istnieje zdrowie publiczne, prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych. Zaręczam, że nie stałem ani w drugiej linii, ani w taborach, ani w ariergardzie. Nie było mnie widać, albowiem Pan minister Szumowski przejął na siebie cały ciężar komunikacji. To jedyny powód. Ale duża część wkładu merytorycznego w tej komunikacji była dostarczana przez moją instytucję, w której byłem od rana do nocy, po 18-20 godzin każdego dnia. Były takie dni, kiedy z budynku GIS nie wychodziłem. Nie uważałem, żeby na konferencjach prasowych konieczna była kolejna twarz. No, oczywiście ja też jestem od ministra Szumowskiego mniej przystojny (śmiech).

Oczywiście zaprzeczę: ależ skąd (śmiech).

Ja również miałem podkrążone oczy i byłem śmiertelnie zmęczony. Wydaje mi się jednak, że wszystko to, co ja mógłbym powiedzieć, przekazywał pan Szumowski. Otrzymywał od nas wszystkie bieżące informacje. To, że się nie można było do nas dodzwonić, to jest największy problem. GIS przy tej strukturze, jaka jest, nie był w stanie szybko doprowadzić do tego, żeby było więcej linii telefonicznych w inspektoratach, żeby pracowała większa liczba ludzi. Wszyscy pracowali nieprawdopodobnie ciężko mimo masy zdarzeń i deprymujących opinii. Jako osoba nadzorująca całą instytucję mogę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tych problemów. Uświadomię Pani naszą sytuację na jednym przykładzie.

Proszę bardzo.

Sopot. Ogromnie tłoczne w tej chwili miasto. Turyści są tam przez cały rok, to fantastyczne miejsce. W Sopocie dziennie wypoczywa kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a w inspekcji sanitarnej pracuje jedynie 20 osób. 6 z nich to ludzie związani z administracją, 14 to pracownicy merytoryczni. Muszą obejrzeć 600 zakładów gastronomicznych, prowadzić dochodzenia epidemiologiczne, odbierać setki telefonów. Ilość zadań przekracza możliwości tak małej ekipy. Przejąłem inspekcję w stanie wymagającym wprowadzenia niezwłocznie wielu zmian, nie tylko organizacyjnych, ale również sprzętowych, finansowych. Epidemia tylko spotęgowała obraz niedofinansowanie tej ważnej służby. To nie była wina moich poprzedników, tylko zaniedbań systemowych, jakie ciągnęły się przez całe lata. Inspekcja była zdepionizowana, samorządy powoływały swoich inspektorów, nie było możliwości wpływu na to, co się dzieje w powiatach. Nie skarżę się teraz, ale to jest instytucja skrajnie od lat niedoinwestowana, biedna, ludzie zarabiali tu najmniejsze pieniądze ze wszystkich inspekcji. Inspekcja niezdygitalizowana, w której brakowało komputerów. Są i takie placówki, w których jest jedna linia telefoniczna, no to jak można było się dodzwonić? Musiałem sprostać dwóm rzeczom: działaniu na bieżąco i jednocześnie przygotowaniu inspekcji do istotnych zmian. Zdygitalizowaniu, wdrożeniu lepszej efektywności operacyjnej.

Jak GIS jest przygotowany na jesienną falę koronawirusa, jeśli jest mało ludzi, mało komputerów, linii telefonicznych?

GIS jak i cała Inspekcja Sanitarna dostanie niezwykle ważne narzędzie. Premier przeznaczył bardzo duże środki na dygitalizację, to będzie ponad 60 milionów złotych na zakup komputerów, telefonów komórkowych, na to, żeby moje panie w inspekcji nie używały już kalki. Widziała pani w ciągu ostatnich dziesięciu lat kalkę?