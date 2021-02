Minister Finansów, Tadeusz Kościński: Cieszy mnie pozytywna ocena dotycząca stanu polskiej gospodarki

ZMIANA PRAWA: 9.02.2021. Teraz bonem turystycznym 500 plus można zapłacić za imprezę bez noclegu, a co z hotelami i wakacjami 2021?

Nie wszyscy zdążyli wykorzystać polski bon turystyczny zwany 500 plus dla dzieci - w okresie letnich wakacji. Wielu rodziców wiązało z nim plany zimowe: wypoczynek w czasie świąt lub ferii szkolnych. Jednak druga fala COVID i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały te plany. Teraz ruszył proces odmrażania gospodarki i można wiązać duże nadzieje z tym, że w tegoroczne wakacje będzie sposobności aż nadto, by bonem turystycznym 500 plus zapłacić za wypoczynek dzieci i młodzieży. Zaś kto nie chce czekać, może wykorzystać zmienione niedawno prowao, które pozwala bonem 500 plus także za imprezy jednodniowe, bez noclegu.