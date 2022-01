Minister finansów: Naszym celem jest, by każdy zarabiający do 12 800 zł nie stracił OPRAC.: Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. fot. pixabay.com

- Naszym celem jest to, by każdy zarabiający do 12 800 zł nie stracił – zapewnił minister finansów Tadeusz Kościński podczas sobotniego wywiadu w TVP Info. Szef MF wydał w piątek rozporządzenie, które zobowiązało pracodawców do zwrotu pracownikom nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.