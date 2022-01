Minister edukacji: Państwo ma obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją

– Patrzymy na to zupełnie spokojnie, bo przecież podtekstów i planów, aby komukolwiek szkodzić – nie ma. Trudno sobie wyobrazić, żeby minister edukacji takie zamiary nawet miał. To jest dorabianie…

Szef resortu edukacji zaznaczył, że w nowej ustawie MEiN chce tylko, by organizacje społeczne wchodzące do szkół przekazywały do wiadomości kuratorom materiały, które chcą przedstawiać dzieciom i młodzieży. Według ministra niektóre organizacje przekazują dzieciom treści demoralizujące. Wskazał jako przykład edukację seksualną typu B. - Państwo ma obowiązek chronić dzieci przed demoralizacją i wynika to z konstytucji - powiedział Czarnek.

- Nie ma czegoś takiego, jak autonomia szkoły - podkreślił Czarnek. - W polskim systemie oświaty są organy prowadzące, zazwyczaj gminy, które odpowiadają za infrastrukturę, oraz organy nadzoru pedagogicznego, którym są kuratoria - mówił. Minister zaznaczył, że tak to działa od kilkudziesięciu lat i ustawa nowelizująca tego nie zmienia.