Minister Anna Moskwa: Skarga Czech do TSUE w sprawie Turowa została wycofana

Spór o kopalnię Turów

Polsko-czeskie rozmowy w sprawie kopalni Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Celem ich było wypracowanie umowy międzyrządowej, która m. in. spowoduje wycofane z TSUE skargi, która została złożona przez Czechy w lutym. Strona czeska zarzuciła Polsce, że działanie i dalsza rozbudowa kopalni jest zagrożeniem dla mieszkańców okolic Liberca, m. in. w zakresie dostępu do wody.