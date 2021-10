Mini kiwi. Owoc hodowany w Polsce staje się coraz popularniejszy. "Podobny ale jednocześnie zupełnie inny od znanego kiwi"

Mini kiwi jest to naturalny owoc, bez GMO. Jest to roślina, która naturalnie występuje w Azji, jednak również Polsce jest uprawiana od wielu lat. - Wcześniej była hodowana jako roślina ozdobna, od pewnego czasu zaczęliśmy myśleć o tym, żeby zacząć ją uprawiać towarowo, ponieważ owoce, które rodzi są tego warte- tłumaczy w rozmowie z Agencją informacyjną Polska Press prof. Piotr Latocha, SGGW, Prezes Stowarzyszenia Plantatorów Mini Kiwi. - Wydaje się, że jest to ten owoc, który ma szansę się rozwinąć zarówno w powierzchni uprawy ale też dostępności- dodaje.