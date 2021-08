Miłosny horoskop na wrzesień 2021 dla Koziorożców. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy w temacie miłości?

Koziorożce zamiast narzekać, że wszyscy ich ignorują, powinny sami wychodzić z inicjatywą. Koziorożce powinny być tymi, którzy proponują spotkania, wyjazdy czy randki. Ich bliscy naprawdę to docenią!

Czego mogą się jeszcze spodziewać Koziorożce we wrześniu według horoskopu?

W najbliższym czasie Koziorożce będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Koziorożców. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Koziorożcom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.