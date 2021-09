Miłosny horoskop na październik 2021 dla Ryb. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy w temacie miłości?

Przygotuj się na romans, ponieważ o tym marzą Ryby. Kolacje przy świecach, romantyczne spacery, dobre wino. To kombinacja klasyczna dla Ryb. Dodatkowo, osoby spod tego znaku uwielbiają długie rozmowy i chcą mieć zawsze wszystko w pełni wyjaśnione. Jeśli szukasz kogoś na stałe, Ryby zdecydowanie będą dobrym wyborem. Tym bardziej, że osoby spod tego znaku, nie są skore do zdrady.

Co jeszcze czeka Ryby w październiku według gwiazd?

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że życie Ryb przypominało trwającą o wiele za długo przejażdżkę rollercoasterem. Nieoczekiwane wyzwania, trudne decyzje do podjęcia, przygnębiające wiadomości napływające z wielu stron. Pora z tym skończyć i wziąć głęboki oddech. Aktualny czas będzie dla osób spod tego znaku zodiaku dobrym momentem na odpoczynek. Co prawda, na wiele czynników, z którymi musimy się zmierzyć w codziennym życiu nie mamy wpływu, ale warto zminimalizować wyzwania, które się na siebie nakłada. Z nowymi wyzwaniami lepiej poczekać chociaż kilkanaście dni, pozwolić sobie usiąść, odpocząć i o niczym nie myśleć. Życie w ciągłym biegu potrafi doprowadzić do niebezpiecznej zadyszki.