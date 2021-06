Miłosny horoskop dla Panien na lipiec 2021. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Twojego znaku zodiaku

Pannom nie za bardzo sprzyja planeta miłości Wenus. Będą straty i żale. O kłopotach w sferze uczuć mówi opozycja Wenus do patrona Panien. Na drodze Panien gwiazdy rzadko stawiają odpowiednich ludzi. Wsparcie Księżyca w trygonie z Neptunem wskazuje, że intuicyjnie wiedzą, kto nie jest z nimi szczery. Czasem wolą przymknąć na cudze winy oko, ale w najbliższym czasie tak nie będzie.

Co jeszcze może się wydarzyć w życiu Panien w lipcu według gwiazd?

Panny powinny ograniczyć swoją ekspansywność. Panny to pasja, agresja i niezależność, tymczasem gwiazdy nakazują bierność. Kwadratura ich patrona do dynamicznego Urana zapowiada, że galop jest niewskazany, najwyżej spokojny step. Panny muszą robić swoje, lecz zachowując umiar. To nie jest również czas na konflikty, bo Panny mogą w nich mocno ucierpieć, często na własne życzenie. Merkury, który zajmuje się biznesem, jest im przyjazny, pomyślnie więc rozwiążą się sprawy, które wzbudzały niepokój.