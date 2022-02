Miłość w czasie wojny. Niemcy okupują Warszawę, Polacy walczą i się kochają

"Idę do ciebie…"

Od lipca 1943 r. poeta został sekcyjnym w II plutonie "Alek" 2. kompanii "Rudy" batalionu "Zośka" AK w stopniu starszego strzelca. W decyzji o wstąpieniu do konspiracji wspierała Krzysztofa chyba tylko Barbara. Tym, którzy głośno wypowiadali swoje wątpliwości, tłumaczyła: "Przeczytaj uważnie jego wiersze, a zobaczysz, że on nie miał innego wyjścia". Działalność opozycyjną jej mąż zaczął w słynnym batalionie "Zośka", później przeszedł do "Parasola", z którym poszedł do Powstania.

Basia w tym czasie pracowała jako ochotniczka w szpitalu przy ul. Mariańskiej. Agnieszka Cubała relacjonuje: "Chodziła po domach, zbierając dla rannych żywność i papierosy. Nie miała jednak żadnych wieści od Krzysia, co bardzo ją niepokoiło". Krzysztof zginął czwartego dnia Powstania Warszawskiego od kuli niemieckiego snajpera. Koledzy pospiesznie pochowali go na tyłach pałacu Blanka - tam, gdzie zmarł. Basia pod koniec sierpnia została ranna w głowę odłamkiem szkła, wyrzuconym w powietrze podczas bombardowania. Parę dni później, 1 września, zmarła. Podobno w ostatnich chwilach ściskała kurczowo tomik poezji męża i powtarzała w malignie: "Idę do ciebie, już idę".