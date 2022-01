Miliardowa szczepionka przeciwko COVID-19 trafiła właśnie do najuboższych krajów

Już miliard szczepionek przeciwko koronawirusowi dostarczono najbiedniejszym krajom w ramach COVAX, globalnym programie wymiany szczepionek - podaje Aljazeera.com.

Akcje rozprowadzania szczepionek do najuboższych krajów rozpoczęto w lutym ubiegłego roku. Specyfiki trafiają do 144 państw. Miliardowa dawka szczepionki przeciwko COVID-19 znalazła się w przesyłce, która dotarła właśnie do Rwandy w Afryce Wschodniej. To milowy krok w zaopatrywaniu ubogich krajów w szczepionki przeciwko koronawirusowi - twierdzą specjaliści - bo pozwoli to na skuteczniejszą walkę z pandemią.

Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o szczepionki przeciwko koronawirusowi panuje w wielu afrykańskich krajach, gdzie został zaszczepiony zaledwie co dziesiąty człowiek. W tej chwili zaledwie ponad 40 procent ludzi na kuli ziemskiej nie otrzymało ani jednej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.