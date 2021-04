Miliarderzy najbogatsi w historii. Ich fortuny są warte 13,1 bln dolarów! Lista najbogatszych ludzi świata 2021. W zestawieniu Polacy JK

Jak co roku magazyn Forbes opublikował listę najbogatszych ludzi świata. W 35. odsłonie zestawienia pojawiło się aż 2755 nazwisk, co daje rekordową liczbę miliarderów w historii. Majątek największych bogaczy, mimo pandemii, zwiększył się o 5 bilionów dolarów. Jego łączna wartość wynosi 13,1 bilionów dolarów. Na liście znalazło się także 7 polskich nazwisk. Przejdź do galerii, by sprawdzić, kim są najbogatsi ludzie na świecie.