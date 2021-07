Miliarder Jeff Bezos rusza dziś własną rakietą w kosmos. Doświadczy stanu nieważkości i niesamowitych widoków

Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na kuli ziemskiej rusza dziś własną rakietą w kosmos.

Miliarder założył firmę Blue Origin w 2000 roku, aby kie-dyś zbudować kolonie kosmiczne ze sztuczną grawitacją, w których miliony ludzi będą mogły pracować i żyć. W tym locie towarzyszyć mu będą lotniczka Wally Funk, która w wie-ku 82 lat ma być najstarszą astronautką w historii, holenderski nastolatek Oliver Daemen, pierwszy klient firmy, który zostanie jednocześnie najmłodszym astronautą, a za jego lot zapłacił nieznaną sumę jego ojciec.

Ten lot uznaje się za kluczowy dla raczkującego przemysłu kosmicznego, który w przyszłości ma być dostępny nie tylko dla bogaczy. Start nastąpi w zachodnim Teksasie i zbiega się z 52. rocznicą pierwszego lądowania na Księżycu.

Założyciel Virgin Galactic, Richard Branson, odbył podróż 11 lipca, ale Bezos, podobnie jak Branson, twierdzi, że to nie był konkurs. Jest jedna osoba, która była pierwsza w kosmosie – nazywał się Jurij Gagarin – i stało się to daw-no temu – powiedział w programie TODAY w NBC Bezos, odnosząc się do lotu radzieckiego kosmonauty z 1961 roku.