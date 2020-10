Mikułowice: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Ranna kobieta

Jak donosi Onet, do zdarzenia doszło w środę, 7 października. Nad ranem, w domu jednorodzinnym w miejscowości Mikułowice doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Marcin Nyga, rzecznik świętokrzyskich strażaków w rozmowie z Onetem tłumaczy, że z uszkodzonej butli propan-butan ulatniał się gaz do wnętrza budynku. W pewnym momencie doszło do zapłonu

W budynku przebywała kobieta, która w wyniku wybuchu butli doznała poparzeń. Ranną przewieziono do szpitala.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

Źródło: Onet.pl