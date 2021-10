Mikołaj Wild, prezes CPK: „Do końca roku ogłosimy lokalizację lotniska”

- Od samego początku jest założenie rozpoczęcia prac w 2023 roku i tak jak w przypadku roku 2027, do dzisiaj nie nastąpiło żadne zdarzenie projektowe, które kazałoby nam odstąpić od tego celu. Co więcej, wydaje się, że mamy poważne powody do optymizmu w tym zakresie – mówi w rozmowie z nami Mikołaj Wild, prezes CPK. Odpowiedział tym samym na zarzuty byłego członka zarządu CPK, Piotra Malepszaka, który uznał oba terminy za nierealne.