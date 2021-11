Migranci z ośrodka dla uchodźców w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Byli agresywni, krzyczeli "freedom". Na miejsce wezwano służby

Z pierwszych informacji, które przekazał nam rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Marcin Maludy, wynikało, że w stan gotowości postawione zostały jednostki policji z północy regionu. Z ówczesnych doniesień wynikało, że grupa ok. 150 imigrantów wszczęła bunt. Cudzoziemcy mieli podpalić elementy wyposażenia ośrodka i próbować forsować ogrodzenie. Łącznie w ośrodku przebywa ok. 600 mężczyzn.

Przyczyny buntu

Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Lubuska w ośrodku trwały przygotowania do odesłania do Iraku grupy kilkudziesięciu mężczyzn, którzy nie spełnili warunków potrzebnych do uzyskania prawa pobytu. Prawdopodobnie mogło to być przyczyną wszczęcia buntu przez część migrantów. Wcześniej zdarzały się napięcia związane z brakiem wystarczającej ilości stanowisk z dostępem do internetu oraz opóźnionych dostaw papierosów.