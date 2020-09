Migracja: Unia Europejska ujawnia nowy pakt migracyjny. Czy pieniądze zachęcą do przyjmowania uchodźców?

Zabraknie sprzętu do podania szczepionki przeciwko COVID-19. To realny scenariusz, bo Polska potrzebuje aż 32 mln strzykawek i igieł

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że szczepionki przeciw COVID-19 zostaną udostępnione w formie proszku, w fiolkach ze specjalnego szkła borokrzemowego, które muszą spełniać szereg wymagań, m.in. być zahartowane na niskie temperatury i być odporne podczas transportu. Taki proces produkcji pozwoli na szybszą dystrybucję, ale także zapewni dostępność większej liczby dawek szczepionki. Nie wiadomo, czy sprzętu do podania szczepionki wystarczy. Trwa wyścig z czasem, by stworzyć szczepionkę i mieć ją w co zapakować.