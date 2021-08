Mieszkanie bez wkładu własnego. Premier zapowiada przyspieszenie prac

Morawiecki: Ustawa ws. mieszkań bez wkładu już wrześniu

Szef rządu zapowiedział, że że ustawa gwarantująca mieszkanie bez wkładu własnego dla rodzin do 40. roku życia ma być procedowana już we wrześniu. - Ten program ma skompensować odwieczny deficyt w Polsce, który występuje od lat, czyli brak mieszkań – mówi premier. - Poprosiłem o przyspieszenie rządowych prac, żeby cały projekt powstał w ciągu kilku tygodni i żeby we wrześniu mogła być procedowana ustawa. Także na „powiększenie” mieszkania – oświadczył szef rządu.