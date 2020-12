Mieszkania socjalne tylko dla katolików i komunalne domy jednorodzinne. Oto najciekawsze rozwiązania z całego świata

Mieszkania socjalne i komunalne kojarzą się w Polsce z ciasnymi, zaniedbanymi lokalami w rozpadających się budynkach. Niesamowite budowle z całego świata udowadniają jednak, że wcale nie musi tak być. 60-metrowe mieszkania socjalne tylko dla katolików w Niemczech, blok z trasem widokowym w środku budynku w Hiszpanii... Przejdź do galerii i zobacz, jak ciekawie można podejść do tematu budownictwa społecznego.

Mieszkania socjalne i mieszkania komunalne. Ile krajów, tyle podejść

Wiele krajów, w tym Polska, traktuje budownictwo społeczne po macoszemu. Gminy mają co prawda obowiązek budowania mieszkań socjalnych i komunalnych, ale stale brakuje na to pieniędzy. Ogłoszony przez rząd program „Mieszkanie Plus” miał przynieść tysiącom Polaków tanie lokale na wynajem z opcją dojścia do własności, tymczasem po kilku latach jego wyniki są niezadowalające. W społeczeństwie panuje przekonanie, że mieszkanie czy dom każdy powinien zapewnić sobie na własną rękę, a państwo może co najwyżej wspomóc w tym zakresie najuboższych.