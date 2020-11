Mieszkania i domy na sprzedaż. O co powinieneś zapytać dewelopera przed zakupem domu lub mieszkania na sprzedaż?

Szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż ? Inwestycja w nieruchomości to duże zobowiązanie finansowe, dlatego wymaga dokładnego researchu. Szukając mieszkania w Twojej głowie z pewnością pojawia się wiele pytań. Jak zainwestować, by wybrać najlepszy dla siebie dom lub mieszkanie, a jednocześnie nie przepłacić? Aby uchronić się przed chybionymi decyzjami warto zadać firmie deweloperskiej kilka pytań:

Zakup domu lub mieszkania to poważna decyzja. Jeśli stoisz przed wyborem dewelopera z pewnością powinieneś zacząć od zapoznania się z jego uprzednimi projektami oraz opiniami na jego temat. O czym jeszcze warto pamiętać podczas poszukiwania mieszkania lub domu na sprzedaż ? Warto sprawdzić sytuacje finansową danej firmy deweloperskiej , istotnym jest by ustalić z wyprzedzeniem z jakich środków będzie realizowana inwestycja.

Znalazłeś wymarzone mieszkanie lub dom na sprzedaż w stanie deweloperskim ? Co to oznacza? Za stan deweloperski uważa się mieszkanie lub dom przeznaczony do samodzielnego wykończenia. Na podłodze z reguły znajduje się betonowa wylewka, natomiast ściany pokryte są tynkiem. W niektórych lokalach ściany mogą być również pomalowane na biało. Dodatkowo lokal posiada drzwi wejściowe, okna z parapetami oraz wszystkie potrzebne instalacje. W niektórych mieszkaniach lub domach są zamontowane również kontakty.

Jeżeli szukasz mieszkania lub domu na sprzedaż, nie zapomnij o zrobieniu dokładnego researchu. Sprawdź, jak wyglądają oferty dostępne na rynku, jak różnią się ceny nieruchomości w zależności od lokalizacji. Przygotuj się do rozmowy z deweloperem, tak by wynegocjować najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Na cenę będzie miał również oczywiście wpływ stopień wykończenia mieszkania . Dlatego tak ważnym jest, by dokładnie zapoznać się z tym co wchodzi w ofertę przedstawianą przez dewelopera.

Negocjując cenę warto uwzględnić dodatkowe udogodnienia i przynależności , które może mieć nieruchomość. Na koszt nieruchomości może mieć wpływ: garaż, dodatkowe miejsce do przechowywania, plac zabaw lub to czy lokum znajduje się na chronionym osiedlu.

Zanim przystąpisz do negocjacji warto ustalić konkretną cenę, którą skłonny jesteś zapłacić. Równie ważnym krokiem będzie wizyta w banku i określenie Twojej zdolności kredytowej . Pomoże to w ustaleniu kwoty jaką będziesz mógł wpłacić na początku.

Szukasz domu na sprzedaż? A co z sąsiadami? Zapoznaj się z okolicą

Przed zakupem domu lub mieszkania koniecznie zapoznaj się ze swoim sąsiedztwem. Najlepszym sposobem będzie uzyskanie wglądu do Miejscowego Planu Zagospodarowania. Pomoże Ci to ustalić jakie inwestycje są planowane na i obok terenu Twojej potencjalnej nieruchomości. Uchroni Cię to przed niemiłymi niespodziankami. Z pewnością nie chcesz, by za Twoim oknem znalazła się droga szybkiego ruchu, wielkie centrum handlowe lub oczyszczalnia ścieków.

Ponadto koniecznie sprawdź, jak usytuowana jest Twoja potencjalny dom na sprzedaż. Istotnymi udogodnieniami będzie niewielka odległość do miejsc takich jak:

przystanku autobusowego,

przychodni lub centrum medycznego,

apteki,

sklepu spożywczego,

przedszkola,

szkoły,

parku,

placu zabaw.

Sprawdź warunkami odstąpienia od umowy

Co, jeżeli się rozmyślę? Chociaż decyzja o zakupie nieruchomości jest z reguły dokładnie przemyślana warto rozważyć opcję, w której zdecydujesz się na odstąpienie od umowy. Wszelkie regulacje dotyczące warunków odstąpienia od umowy znajdują się w ustawie deweloperskiej. Warto mieć jednak na uwadze, że w Twojej umowie mogą pojawić się dodatkowe zapisy. Aby uniknąć nieprzyjemności warto dokładnie zapoznać się z wszystkimi punktami, które znajdują się Twojej umowie.