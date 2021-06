Miesiąc Dumy 2021. Czym jest i skąd się wywodzi? "Uprzedzenia, przemoc, dyskryminacja i stygmatyzacja osób LGBTQI+ muszą dobiec końca"

Miesiąc Dumy LGBT to tradycja, która wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Ma na celu upamiętnienie wydarzeń, do których doszło pod koniec lat 60. w Stonewall w Nowym Jorku.

W nocy 28 czerwca 1969 r. nowojorska policja zorganizowała nalot na gejowski klub Stonewall Inn. Funkcjonariusze przeprowadzili rewizję, przepytywali klientów i wyprowadzali ich z lokalu, a kilkoro z nich usiłowali zabrać do wozu policyjnego. Doszło do przepychanek, które następnie przerodziły się w trwające kilka dni zamieszki z udziałem ponad 2000 osób. Był to pierwszy tak duży protest środowisk LGBT przeciwko sposobowi traktowania ich przez władze. Do dziś wydarzenie to jest uznawane za przełomowe w historii ruchu LGBT.