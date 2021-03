Miejsce współczesnego telewizora jest nie tylko w salonie, również na tarasie i podczas grillowania

Oferuje niezwykle jasny obraz a więc i ostre słonce nie przeszkodzi w oglądaniu filmów, meczów czy rodzinnych zdjęć. Zarówno montaż, jak i podłączenie do sieci kablowej i Wi-Fi odbywają się łatwo i bezproblemowo. The Terrace jest dostępny w rozmiarach 55”, 65”, a latem tego roku po-jawi się nowy model Full Sun[2] o przekątnej 75”. T o tylko jedna z nowości Samsunga. Kolejną jest telewizor The Frame, który może stać się do-mową galerią zdjęć, przypominający nam najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z naszego życia. Możemy je przerzucać wprost z telefonu, wymieniać i określać czas ekspozycji. W tym roku The Frame zaoferuje większą przestrzeń na przechowywanie zdjęć – z 500 MB w 2020 roku do 6 GB obecnie. W praktyce to do 1200 plików w rozdzielczości 4K.

To pierwszy telewizor przeznaczony do oglądania na zewnątrz. Jakość obrazu, znakomity dźwięk i inteligentne funkcje, nie są już dostępne tylko w pomieszczeniach. Dodatkowo wszystkie treści można oglądać bez obaw: The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, a o zabezpieczeniu przed wodą i pyłem świadczy klasa ochrony IP55.

The Frame przekształca też telewizor w dzieło sztuki, które można spersonalizować i dopasować do własnego gustu i wystroju wnętrza. Dzięki współpracy z takimi partnerami, jak Etsy, telewizor The Frame oferuje w sklepie ze sztuką Art Store, jeszcze więcej oryginalnych dzieł sztuki dopasowanych do indywidualnych upodobań.

Posiada także nową, opartą na sztucznej inteligencji technologię selekcji, która poleca dzieła na podstawie dokonywanych wcześniej wyborów. Dzięki temu można stworzyć osobistą kolekcję, korzystając ze stale powiększającej się biblioteki ponad 1400 dzieł sztuki pochodzących ze światowych zbiorów. Nowa wersja telewizora jest jeszcze smuklejsza: ma 24,9 milimetra grubości, czyli mniej więcej tyle, co prawdziwa ramka na zdjęcie, dzięki czemu wygląda tak samo estetycznie bez względu na to, czy jest włączony, czy wyłączony.

A dla tych, którzy tęsknią za wrażeniami z sali kinowej Samsung przygotował The Premiere – kompaktowy projektor z technologią potrójnego lasera o rozdzielczości 4K, który stanowi następ-ny etap w rozwoju kina domowego. The Premiere to proste rozwiązanie, które wtapia się w otoczenie, posiada zaokrąglone krawędzie i subtelne wykończenie, dzięki czemu wkomponuje się w każde wnętrze. Wystarczy ustawić projektor The Premiere w odległości około 5 cali lub dalej od jednobarwnej ściany lub ekranu ALR i przygotować popcorn.