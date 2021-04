Międzynarodowy koncern BAE Systems wesprze światową flotę myśliwców F-16

BAE Systems (wielonarodowy koncern przemysłu zbrojeniowego i lotniczego) otrzymało od Sił Powietrznych USA kontrakt o wartości do 600 mln USD na dostawy wyposażenia służącego do wsparcia eksploatacji międzynarodowej floty samolotów F-16.

Ta 10-letnia umowa ID / IQ (na czas nieokreślony / do-stawę nieokreślonej ilości) obejmuje szkolenie, wsparcie inżynierskie, sprzęt do testów i ponad 1200 elementów wyposażenia, które posłuży do zapewnienia dostępności jednego z najbardziej wszechstronnych wielozadaniowych samolotów bojowych.

BAE Systems jest światowym liderem w opracowywaniu wyspecjalizowanych produktów niezbędnych do naziemnych testów F-16. Zarządzamy też pełnym portfolio sprzętu wsparcia eksploatacji, wymaganego do zapewnienia dostępności maszyn należących do Sił Powietrznych USA i sił sprzymierzonych – powiedziała Meg Redlin, dyrektor działu systemów misji w BAE Systems.

Umowa zapewni dostawy sprzętu do wsparcia eksploatacji floty F-16 w 25 krajach do 2031 roku. Mowa o urządzenia do testów kalibracyjnych awioniki i testów systemu zarządzania płatowcem, aż do sprzętu służącego do wsparcia użytkowania zespołu napędowego, instalacji hydraulicznej i urządzeń elektrycznych.

Kompleksowe podejście BAE Systems jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie F-16 w służbie. Firma polepszy wsparcie eksploatacji samolotów, zmniejszy wysiłek logistyczny i zminimalizuje koszty cyklu życia na mocy umowy, która obejmuje zarządzanie dezaktualizacją, logistykę i utrzymanie w służbie. BAE Systems dostarczy również systemy diagnostyczne do testów awioniki i wesprze ich eksploatację przez U.S. Air Force i zagranicznych użytkowników F-16.