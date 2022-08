Międzynarodowi eksperci od broni chemicznej wreszcie dotarli do syryjskiej Dumy. Pobrali próbki z miejsca ataku Wojciech Rogacin

Ratownicy udzielają pomocy dzieciom po ostrzale chemicznym w Dumie AFP/EAST NEWS

Eksperci z Organizacji na rzecz Zakazania Broni Chemicznej (OPCW) w końcu dotarli do syryjskiej Dumy koło Damaszku, gdzie 7 kwiernia miało dojść do ataku chemicznego. Pobrali próbki z miejsca ostrzału, które zostaną przewiezione do laboratoriów w Holandii.