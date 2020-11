Międzynarodowe koncerny produkujące e-papierosy znalazły wytrych na polskiego fiskusa

Z raportu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wynika, że dysproporcje w wysokości akcyzy płaconej przez producentów płynów do e-papierosów są rażąco niesprawiedliwe. Wyraźnie faworyzowani są międzynarodowi producenci gotowych wkładów z płynami do e-papierosów, którzy płacą najmniejszą akcyzę za swoje produkty.

Obecny mechanizm akcyzowy – efektywny od 1 października tego roku – jest międzynarodowym koncernom na rękę. Produkują one gotowe wkłady do e-papierosów o niskich pojemnościach. W ten sposób płacą fiskusowi groszową akcyzę. „Groszową” dosłownie, bo w ich przypadku wysokość daniny za wkład z takim płynem najczęściej liczy się groszach – stawka zaczyna się od 38 groszy.

Z kolei po stronie tych, którzy płacą fiskusowi największą daninę, są producenci podgrzewaczy tytoniu oraz polscy wytwórcy płynów do e-papierosów. Producenci pogrzewaczy za paczkę swojego produktu płacą średnio 1,95 zł akcyzy, zaś polskie małe i średnie firmy średnio 2,31 zł daniny. To dwie kategorie obłożone największym podatkiem.

Przedstawiony przez Krajową Izbę Gospodarczą raport zwraca uwagę na problem tej dysproporcji. Ale jest ważny również z innego powodu. Pokazuje perspektywę konsumenta, czyli tego, który produkt kupuje i go zużywa. Dzięki temu widać czarno na białym, że średnie dzienne zużycie płynu do e-papierosa waha się znacząco między poszczególnymi rodzajami e-papierosów. Najmniej płynów zużywają użytkownicy e-papierosów na gotowe wkłady (tzw. systemy zamknięte) – średnio 1,1 ml płynu dziennie. W tej części rynku e-papierosowego prym wiodą międzynarodowe koncerny produkujące takie wkłady do swoich urządzeń. Z kolei użytkownicy e-papierosów ze zbiornikami na płyn (tzw. systemy otwarte), zużywają średnio 4,2 ml płynu dziennie. A producentami płynów do takich urządzeń są już polskie firmy.

Jaki jest powód tych różnic? Technologia e-papierosów na wkłady z płynem jest celowo bardziej wydajna aby płacić jak najniższe podatki. E-papieros na wkład zużywa mniejszą ilość płynu, niż e-papieros na zbiornikiem.

– Z perspektywy przeciętnego Kowalskiego używającego substytutów papierosów, najmniej akcyzy zapłaci ten używający tzw. zamkniętych e-papierosów (na wymienne wkłady), będzie to około 60 groszy akcyzy dziennie, a najwięcej ten używający tzw. otwartych e-papierosów, a więc tych gdzie płyn jest samodzielnie dolewany (około 2,31 zł akcyzy dziennie). Mówimy o tym samym statystycznym konsumencie i tej samej potrzebie, a ogromna różnica w obciążeniu akcyzowym wynika przede wszystkim z różnych stosowanych technologii. W uproszczeniu, systemy zamknięte produkowane przez międzynarodowe koncerny zużywają znacznie mniejszej ilości płynów (e-liquidów) niż systemy otwarte. Przypadek? Płyny do systemów otwartych produkowane są głównie przez krajowe firmy (małe i średnie przedsiębiorstwa) – tłumaczy Krzysztof Rutkowski, Partner w KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy.

W efekcie międzynarodowi producenci wkładów z płynem do e-papierosów płacą dzisiaj 6 razy niższy podatek niż polscy producenci takich płynów do mniej wydajnych e-papierosów i 5 razy niższą daninę niż producenci drugiej alternatywy do papierosów na polskim rynku, czyli podgrzewaczy tytoniu. Prawdziwy knock-out to jednak zestawienie wysokości akcyzy płaconej przez międzynarodowych producentów płynów do e-papierosów z akcyzą płaconą przez producentów tradycyjnych papierosów. Tutaj różnica jest nawet 25-krotna. Oczywiście na korzyść e-papierosów.