„Międzynarodowa solidarność podczas pandemii koronawirusa”. Jak Unia Europejska wspiera inne regiony w czasie trwania COVID-19?

Jak przekazuje KE, do grudnia ubiegłego roku przekazano COVAX 500 mln euro, a na początku tego roku podjęto decyzję o podarowaniu kolejnych 500 milionów euro

Państwa członkowskie UE w ramach inicjatywy „Team Europe” starają się także wesprzeć biedniejsze kraje w walce z pandemią między innymi poprzez „zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu do bezpiecznych i skutecznych szczepionek .”

„Poprzez swój wkład UE dąży do ułatwienia dostępu do szczepionki COVID-19, niezależnie od dochodu, milionom ludzi w Afryce, Azji, na Karaibach i Pacyfiku oraz we wschodnim i południowym sąsiedztwie Europy” – informuje Komisja Europejska.

Pomoc humanitarna

Według danych KE Unia Europejska przeznaczyła 449 milionów dolarów na środki pomocy humanitarnej dla krajów nienależących do jej struktur. Najbardziej skupiła się na pomocy między innymi w regionie Sahelu, Jeziora Czad i Wielkich Jezior czy Syrii i Jemenie.