Microsoft będzie miał pozytywny bilans w zużyciu wody, będzie jej uzupełniać więcej niż używa

Dlatego do 2030 roku Microsoft chce mieć pozytywny bilans w zużyciu wody, co oznacza, że będzie uzupełniać więcej wody niż jej używa.

Dziś, według ONZ, ponad dwa miliardy ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. A zmiany klimatyczne tylko pogłębiają ten niedobór. Szacuje, że co czwarta osoba może znaleźć się w kraju dotkniętym chronicznym niedoborem słodkiej wody do roku 2050.

Amerykański gigant technologiczny Microsoft rzuca wyzwanie: do roku 2030 chce w swoich działaniach doprowadzić bilans zużycia wody na plus.

Obejmuje to standard projektowania zrównoważonego rozwoju w Microsoft, który wymaga oszczędzania wody we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. Obejmują one m. in.:

Nowy kampus w Dolinie Krzemowej, otwarty jeszcze w tym roku w Kalifornii, wyposażony jest w system zbierania wody deszczowej i oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu 100 proc. wody niezdatnej do picia pochodzi z miejscowych źródeł pochodzących z recyklingu.

Zintegrowany system gospodarki wodnej będzie zarządzał i ponownie wykorzystywał wodę deszczową i ścieki. Dzięki recyklingowi wody kampus zaoszczędzi 4,3 mln galonów wody pitnej rocznie.

Nowy kampus Herzliya w Izraelu ma wodooszczędne instalacje wodociągowe, które zwiększają oszczędność wody o 35 proc. Ponadto, 100 proc. wody zebranej z klimatyzatorów wykorzysta się do podlewania roślin na miejscu.

W Indiach, najnowszy budynek Microsoftu na terenie kampusu w Hajdarabadzie będzie wspierał 100 proc. oczyszczania i powtórnego wykorzystania ścieków na miejscu do kształtowania krajobrazu, spłukiwania i wieży chłodniczej.

W siedzibie głównej firmy w Puget Sound, wszystkie nowe budynki biurowe będą ponownie wykorzystywać zebraną wodę deszczową w urządzeniach spłukujących i systemach niskoprzepływowych, co według prognoz pozwoli zaoszczędzić ponad 5,8 mln galonów rocznie.