Mick Jagger krytykuje Trumpa i ostrzega prezydenta, by ten mniej tweetował i pamiętał, że duma kroczy przed upadkiem

Lider legendarnej grupy The Rolling Stones uderza w Donalda Trumpa. Radzi mu przede wszystkim mniej tweetować.

Mick Jagger, ikona muzyki krytykuje ciągłe korzystanie przez Trumpa z Twittera w nowym zwiastunie, zatytułowanym „Pride Before A Fall”.(Duma kroczy przed upadkiem)

W klipie, w którym Jagger występuje w studiu nagraniowym, śpiewa: Widzę to, co robią, to jest przesada, przejadanie się, zbyt dużo tweetowania, a kiedy odwrócę się plecami, ktoś zepchnie cię ze ściany. I pamiętaj o dumie, która kroczy przed upadkiem.

Cios w Trumpa nadszedł po tym, jak Stonesi ostrzegli na początku roku prezydenta, aby przestał używać ich muzyki na swoich wiecach wyborczych, inaczej stanie przed sądem.

Chodziło między innymi o utwór „You can't get always what you want”, który często pojawiał się w kampanii prezydenckiej Trumpa w roku 2016.