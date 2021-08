Michała Probierza Craksa na Pasach. Po czterech ligowych kolejkach nijaka Cracovia nieprzypadkowo zamyka tabelę [KOMENTARZ]

Skorża, Probierz i Stokowiec do sukcesów zmierzali różnymi drogami, ale istotne jest tylko to, że każda prowadziła do trofeów. To w komplecie interesujący i inteligentni goście, każdy ma futbolową filozofię, którą warto się zainteresować, i bogaty warsztat. W przypadku każdego można jednak - z dzisiejszej perspektywy - zadać pytanie, co poszło nie tak, że nie są na absolutnym krajowym szczycie i żaden nie jest faworytem do przejęcia schedy po Paulo Sousie?

Dwie długości Papszuna

OK., nie brakuje tak zwanych okoliczności obiektywnych, konkurencja nie zasypiała gruszek w popiele. Nieco starszy Czesław Michniewicz odbudował pozycję w reprezentacji młodzieżowej i dzięki temu może dziś w Legii wykonywać dobrą robotę i wzbogacać CV. Nieco młodszy Jacek Magiera swoją szansę przy Łazienkowskiej już miał, a potem solidnym rzemiosłem obronił się w PZPN. Na tyle, że był kandydatem pierwszego wyboru - przed Skorżą - gdy duże kluby PKO BP Ekstraklasy szukały szkoleniowca na finiszu poprzedniego sezonu. Nawet jednak tych dwóch trenerów, którzy skorzystali z możliwości rozwoju, jakie daje praca w związku wyprzedził - i to co najmniej o dwie długości - Marek Papszun.