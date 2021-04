Michał Wójcik krytycznie o pomyśle wprowadzenia tak zwanych paszportów covidowych. Mogą być niezgodne z konstytucją?

Zwrócił uwagę także na to, ze cały czas nie wiadomo, jaki będzie miało charakter to unijne rozporządzanie. Jednocześnie przywołał sytuację osób które jeszcze nie miały możliwości zaszczepienia.

- I co, one miałyby się nie przemieszczać? Artykuł 52. polskiej konstytucji daje do tego prawo - mówił minister.