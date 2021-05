Michał Szczygieł wreszcie wydaje płytę. Trwa preorder krążka młodego artysty „Tak jak chcę”. Premiera 18 czerwca 2021 r. [WIDEO]

Na „Tak jak chcę” trafiło 11 utworów przepełnionych lekkością, szczerością i pewnego rodzaju nostalgią. Na próżno szukać odniesień do innych artystów – Szczygieł puszcza oko do swoich muzycznych idoli, ale nikogo nie naśladuje. Serwuje słuchaczom nowoczesny pop, będący mieszanką różnych stylów: od dynamicznych, tanecznych hitów o klubowym rodowodzie, przez bujające produkcje z elementami urban, aż po ballady oparte na gitarowych brzmieniach. Całości dopełniają chwytliwe melodie oraz unikalny głos Michała - z jego mocą, wrażliwością i swobodą interpretacji.

Michał Szczygieł „Tak jak chcę”

1. Tak jak chcę

2. Nie ma co płakać

3. Spontan

4. Jakby co

5. Więcej

6. Noga na gaz

7. Nic tu po mnie

8. Nie mamy nic

9. To będzie dobry dzień

10. Dłonie

11. Spontan akustycznie (Bonus Track)

Jakiś czas temu Michał wypuścił tytułowy singiel „Tak jak chcę”. Utwór to owoc współpracy z rozchwytywanym duetem producenckim Hotel Torino (Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór, współautorzy m.in. debiutanckiego singla Michała Szczygła „Nic tu po mnie”, jak również hitów takich artystów jak Viki Gabor, Alicja Szemplińska, Sanah czy Zuza Jabłońska). Cała trójka znakomicie bawiła się przy tworzeniu utworu i już wspólnie pracuje nad kolejnymi piosenkami.

Michał Szczygieł w 2017 r. wziął udział w przesłuchaniach do ósmej edycji programu TVP2 The Voice of Poland. W trakcie „przesłuchań w ciemno” zaśpiewał piosenkę Kamila Bednarka „Sailing” i przeszedł dalej, dołączając do drużyny prowadzonej przez Andrzeja Piasecznego. Ostatecznie dotarł do finału, w którym zajął trzecie miejsce w głosowaniu telewidzów.